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Дончич вчетверте зробив трипл-дабл із 30+ очками у НБА

У Далласа серія із трьох поразок
Сьогодні 14:18 146 0
Дончич вчетверте зробив трипл-дабл із 30+ очками у НБА
#NBA, #Лука Дончич

Джерело - ESPN.

Словенський розігруючий Далласа Лука Дончич вчетверте поспіль оформив трипл-дабл із 30 та більше набраними очками у регулярному чемпіонаті НБА.

Про це пише ESPN.

Плеймейкер техасців минулої ночі набрав 39 очок, віддав 11 передач та зробив 10 підбирань при 15 реалізованих кидках із 30 з грі.

Перфоманс Дончича не врятував Даллас від поразки у матчі з Індіаною (120:137), яка стала для команди вже третьою поспіль.

Маверікс під час серії зіркового баскетболіста вдалося здобути лише одну перемогу - над канадським Торонто.

Зазначають, що Рассел Вестбрук - єдиний гравець в історії НБА, який оформив п'ять поспіль трипл-даблів з 30 та більше очками, а Оскар Робертсон - єдиний, крім словенця, хто зробив чотири таких трипл-дабла поспіль.

Як Бостон без Святослава Михайлюка програв Клівленду та всі інші результати й хайлайти ігрового дня можна переглянути за посиланням.

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