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Йокич, Дончич і Джеймс відзначились у НБА

У найсильнішій баскетбольній лізі світу відомі баскетболісти "запалювали" минулої ночі
Сьогодні 13:53 118 0
Йокич, Дончич і Джеймс відзначились у НБА
Фото - Sky Sports
#Леброн Джеймс, #Олексій Лень, #Лука Дончич, #Нікола Йокич

Джерело - NBA.com.

Сербський центровий Нікола Йокич у матчі проти Сакраменто здобув 14 очок, 14 підборів та 11 передач. Цей трипл-дабл став для нього 4-м підряд, 19-м у сезоні та 140-м за кар'єру.

Головний кандидат на звання MVP сезону закинув 5 із 9 кидків з гри, а також додав до своєї статистичної лінійки 3 перехвати. Його Денвер переміг Сакраменто українця Олексія Леня з рахунком 117:96. Наш центровий за майже 16 хвилин ігрового часу набрав 4 очки та 2 підбори.

Словенський універсал Лука Дончич оформлив трипл-дабл у свій день народження: 30 очок, 11 підборів і 16 передач. Цей трипл-дабл став для Дончича 11-м у сезоні та 67-м за кар'єру.

Його одноклубник Кайрі Ірвінг додав 29 очок. Зіркові захисники Маверікс набрали 59 очок на двох. У підсумку Даллас взяв гору над Торонто - 136:125.

39-річний Леброн Джеймс набрав 19 очок у 4-й чверті проти Кліпперс і допоміг Лейкерс відігратися з "-21". Всього на рахунку баскетболіста 34 очки (13 з 21-го з гри), 6 підборів 8 передач і 2 перехоплення за 37 хвилин. Лейкерс перемогли своїх непримиримих суперників (обидві команди представляють Лос-Анджелес) із підсумковим рахунком 116:112.

"Це просто такий режим, складно пояснити зрозумілими словами. Хочется ніколи не виходити з нього", - прокоментував свою елітну гру для ESPN Джеймс.

Всі результати минулого ігрового дня НБА та хайлайти матчів можна переглянути тут.

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