Джерело - Чемпіон.
Гравець НБА Кевін Дюрент обійшов ветерана Дирка Новицького за кількістю реалізованих 3-очкових кидків за кар'єру.
Про це повідомляє НБА.
У матчі з Денвером (117:107) форвард Фінікса реалізував три дальні кидки, довів загальний показник до позначки 1983 року та піднявся на 17-те місце в історії НБА.
Congrats to @KDTrey5 of the @Suns for moving to 17th all-time in 3-pointers made! pic.twitter.com/QWgbwpiJ2B— NBA (@NBA) March 6, 2024
Центрфорвард Новицький, який уже не виступає, має 1982 точних 3-очкових за кар'єру.
Найближчим часом Дюрент зможе наздогнати легендарного розігруючого Джейсона Кідда (1988 влучань).
Очолює статусний список Стефен Каррі з Голден Стейт - 3671.
Із результатами Бостона Святослава Михайлюка, інших матчів та хайлайтами минулого ігрового дня можна ознайомитися за цим посиланням.