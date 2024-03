Гравець НБА Кевін Дюрент обійшов ветерана Дирка Новицького за кількістю реалізованих 3-очкових кидків за кар'єру.

Про це повідомляє НБА.

У матчі з Денвером (117:107) форвард Фінікса реалізував три дальні кидки, довів загальний показник до позначки 1983 року та піднявся на 17-те місце в історії НБА.

Congrats to @KDTrey5 of the @Suns for moving to 17th all-time in 3-pointers made! pic.twitter.com/QWgbwpiJ2B