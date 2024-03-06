Відомо, хто далі перед Кевіном

Джерело - Чемпіон.

Гравець НБА Кевін Дюрент обійшов ветерана Дирка Новицького за кількістю реалізованих 3-очкових кидків за кар'єру.

Про це повідомляє НБА.

У матчі з Денвером (117:107) форвард Фінікса реалізував три дальні кидки, довів загальний показник до позначки 1983 року та піднявся на 17-те місце в історії НБА.

Центрфорвард Новицький, який уже не виступає, має 1982 точних 3-очкових за кар'єру.

Найближчим часом Дюрент зможе наздогнати легендарного розігруючого Джейсона Кідда (1988 влучань).

Очолює статусний список Стефен Каррі з Голден Стейт - 3671.

Із результатами Бостона Святослава Михайлюка, інших матчів та хайлайтами минулого ігрового дня можна ознайомитися за цим посиланням.