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Бостон без Михайлюка програв Клівленду: результати матчів НБА

Сьогодні 07:51 126 0
Бостон без Михайлюка програв Клівленду: результати матчів НБА
#NBA, #Клівленд, #Святослав Михайлюк, #Бостон Селтікс

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного сезону Національної баскетбольної асоціації.

Зокрема, Бостон Святослава Михайлюка поступився Клівленду. Українець на майданчик не виходив.

НБА - Регулярний чемпіонат
6 березня

Шарлотт - Орландо 89:101 (20:25, 23:20, 23:30, 23:26)

Бруклін - Філадельфія 112:107 (23:30, 33:27, 24:26, 32:24)

Клівленд - Бостон 105:104 (25:33, 20:22, 26:32, 34:17)

Маямі - Детройт 118:110 (36:26, 25:34, 32:28, 25:22)

Нью-Йорк - Атланта 110:116 (15:33, 35:28, 28:22, 22:33)

Торонто - Новий Орлеан 98:139 (28:42, 17:26, 31:38, 22:33)

Г'юстон - Сан-Антоніо 114:101 (26:21, 21:32, 33:24, 34:24)

Даллас - Індіана 120:137 (32:35, 38:39, 18:32, 32:31)

Денвер - Фінікс 107:117 ОТ (32:28, 18:37, 31:25, 21:12, 5:15)

Напередодні Сакраменто з Олексієм Ленем програв Чикаго.

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