Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі регулярного сезону Національної баскетбольної асоціації.
Зокрема, Бостон Святослава Михайлюка поступився Клівленду. Українець на майданчик не виходив.
Шарлотт - Орландо 89:101 (20:25, 23:20, 23:30, 23:26)
Бруклін - Філадельфія 112:107 (23:30, 33:27, 24:26, 32:24)
Клівленд - Бостон 105:104 (25:33, 20:22, 26:32, 34:17)
Маямі - Детройт 118:110 (36:26, 25:34, 32:28, 25:22)
Нью-Йорк - Атланта 110:116 (15:33, 35:28, 28:22, 22:33)
Торонто - Новий Орлеан 98:139 (28:42, 17:26, 31:38, 22:33)
Г'юстон - Сан-Антоніо 114:101 (26:21, 21:32, 33:24, 34:24)
Даллас - Індіана 120:137 (32:35, 38:39, 18:32, 32:31)
Денвер - Фінікс 107:117 ОТ (32:28, 18:37, 31:25, 21:12, 5:15)
Напередодні Сакраменто з Олексієм Ленем програв Чикаго.