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Говерла — Самбір 103:83: огляд матчу Кубку України

Говерла здобула путівку до чвертьфіналу турніру
Сьогодні 12:49 114 0
Говерла — Самбір 103:83: огляд матчу Кубку України
#Прикарпаття-Говерла, #Кубок України з баскетболу, #Самбір

Джерело - Чемпіон.

Прикарпаття-Говерла здобула розгромну перемогу над Самбором у межах 1/8 фіналу Кубку України.

Найрезультативнішим гравцем поєдинку став капітан Говерли Сергій Старцев, в активі якого 25 очок, 8 передач та 7 підбирань.

За право зіграти в фіналі чотирьох Говерла зіграє зі Старим Луцьком, який напередодні переграв БК Запоріжжя. Зустріч відбудеться сьогодні, 1 березня, о 18:00 за київським часом.

Кубок України з баскетболу
1/8 фіналу, 29 лютого

Прикарпаття-Говерла — Самбір 103:83 (21:16, 23:25, 32:27, 27:15)

Прикарпаття-Говерла: Старцев 25 + 8 передач + 7 підбирань - 5 втрат, Горобченко 13 + 6 передач, Кабацюра 13, Аврахов 8, Лесик 8 — старт, Чугунов 14 + 4 підбирання + 4 передачі, Кадигроб 10, Жулавський 5, А. Тимофійчук 5, Лонюк 2

Самбір: Адедиран 23 + 9 підбирань, Заєць 14 + 5 передач + 4 підбирання, Юзефчик 10 + 4 перехоплення - 7 втрат, Онуфрієв 8, Ожегов 3 — старт, Конєв 8 + 2 блок-шота, Лисяк 7, Липко 5, Роман 3, Воробйов 2

Напередодні збірна України з баскетболу програла Португалії у кваліфікації Євробаскету-2025.

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