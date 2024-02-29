Головне
Меркушина виборола золото в масстарті юніорського чемпіонату світу
Сьогодні 11:50 3748
Павелка випустили на свободу
Сьогодні 16:40 5300 3
Відбір до Євро-2024: сьогодні відбудеться матч Ізраїль - Україна
Сьогодні 15:12 467 1
Алієв: "Мілевському руку я більше ніколи не подам, багато людей хочуть розбити йому пику"
Сьогодні 13:24 792
Помер легендарний нападник Карпат
Сьогодні 11:15 756
Батько працював бургомістром 11 сіл. Олімпійський чемпіон - про життя свого села в окупації
Сьогодні 11:11 62646
Калініна обіграла Осоріо на шляху в чвертьфінал турніру в Остіні
Сьогодні 08:16 412
Костюк у двох сетах здолала юну австралійку на турнірі в Сан-Дієго
Сьогодні 01:05 614
Мудрик забив свій перший м'яч у 2024 році
Сьогодні 00:23 10704
Гол Мудрика допоміг Челсі перемогти Лідс: результати матчів Кубку Англії
Вчора 23:51 724
Прямі трансляції

Старий Луцьк переграв Запоріжжя та вийшов до чвертьфіналу Кубку України

Найрезультативнішим гравцем матчу став Олександр Кольченко
Сьогодні 17:31 166 0
Старий Луцьк переграв Запоріжжя та вийшов до чвертьфіналу Кубку України
#БК Запоріжжя, #Кубок України, #Старий Луцьк

Джерело - Чемпіон.

Старий Луцьк здобув мінімальну перемогу над Запоріжжям у межах 1/8 фіналу Кубку України.

Зустріч завершилася з рахунком 83:84 на користь лучан.

Найрезультативнішим гравцем поєдинку став Олександр Кольченко, який відзначився 38 очками в грі.

Кубок України з баскетболу
1/8 фіналу, 29 лютого

Запоріжжя — Старий Луцьк 83:84 (13:26, 25:20, 19:24, 26:14)

Запоріжжя: Нікітін 30 + 9 підбирань, Хохоник 13 + 14 передач, Биков 12 - 3 втрати, Морозов 10 + 7 підбирань - 3 втрати, Сізов 1 – старт; Кабанов 6, Холод 6, Покоєнко 5, Буц 0 + 5 підбирань, Величко 0, Дмитренко 0.

Старий Луцьк: Кольченко 38 + 5 підбирань + 5 передач + 3 перехоплення, Джексон 15 + 8 підбирань + 4 перехоплення - 4 втрати, Липовцев 9, Томас 2, Мусієнко 0 — старт; Дейна 11, Коцько 6, Прозапас 3, Глушко 0, Маркiв 0.

Напередодні збірна України з баскетболу програла Португалії у кваліфікації Євробаскету-2025.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Ретро дня: як Сабо поставив росіян на місце після матчу в Москві Ретро дня: як Сабо поставив росіян на місце після матчу в Москві 7906
Меркушина виборола золото в масстарті юніорського чемпіонату світу Меркушина виборола золото в масстарті юніорського чемпіонату світу 3748
Батько працював бургомістром 11 сіл. Олімпійський чемпіон - про життя свого села в окупації Батько працював бургомістром 11 сіл. Олімпійський чемпіон - про життя свого села в окупації 62646
Динамо оголосило про проведення матчу проти Чорноморця з глядачами Динамо оголосило про проведення матчу проти Чорноморця з глядачами 11656
Мудрик забив свій перший м'яч у 2024 році Мудрик забив свій перший м'яч у 2024 році 10704
Павелка випустили на свободу Павелка випустили на свободу 5300 3
Рекомендуємо
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 56199 1
Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря 28149
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 135105 1
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 318298
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 46671 1
Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони 15885 2