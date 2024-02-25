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Збірна України програла Португалії у відборі Євробаскету-2025

Перше відбіркове вікно збірна Україна завершила без перемог
Вчора 23:12 138 0
Збірна України програла Португалії у відборі Євробаскету-2025

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 25 лютого, чоловіча збірна України з баскетболу програла Португалії у кваліфікації Євробаскету-2025.

Матч на майданчику Арена Рига в Латвії став першою номінально домашньою грою для українців у цьому відборі. Він завершився з рахунком 77:79.

Українці не вдало провели першу половину зустрічі - на перерву команди пішли з рахунком 32:47. У третій чверті українські баскетболісти зуміли відіграти 12 очок. Але от у четвертій чверті не змогли схилити шальки терезів на свою користь.

Дабл-дабл в України зробив Олександр Ковляр, який набрав 17 очок та зробив 10 передач. 16 очок в Андрія Войналовича, який реалізував 3 з 3 триочкових. Загалом п’ятеро українських гравців набрали 10 і більше очок.

Україна розпочинає відбір на чемпіонат Європи-2025 з двох поразок у двох матчах. Нагадаємо, що у першому матчі відбору збірна України програла Словенії.

Кваліфікація на чемпіонат Європи продовжиться у листопаді, коли збірна України двічі зустрінеться зі збірною Ізраїля.

Відбір на Євробаскет-2025 з баскетболу
25 лютого

Україна - Португалія 77:79 (16:26, 16:21, 27:15, 18:17)

Україна: Ковляр 17 + 10 передач, Зотов 2, Петров 10 + 7 підбирань, Пустовий 11, Войналович 16 – старт; Бобров 12 + 8 підбирань, Ткаченко 6, Крутоус 3, Мішула 0, Шундель 0

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