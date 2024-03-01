Головне
Українки поборються за медалі в перший день чемпіонату світу
Сьогодні 09:58 193
Державний фонд Саудівської Аравії став спонсором ATP
Сьогодні 10:43 96
Збірна України здобула дві медалі на чемпіонаті Європи з кульової стрільби
Сьогодні 09:38 202
Атлетик розгромив Атлетико на шляху до фіналу Кубку Іспанії
Сьогодні 07:36 301
Бенфіка з Трубіним поступилася Спортингу в 1 матчі півфіналу Кубку Португалії
Сьогодні 07:16 425
Жіноча збірна України обіграла Ізраїль у відборі на Євро-2024
Вчора 23:26 595 1
Ястремська поступилася росіянці Блінковій у другому колі турніру в Сан-Дієго
Вчора 23:17 712
Колишній українець Карякін відвідав окуповану Авдіївку
Вчора 22:35 62005 12
Українки вибороли золото чемпіонату Європи з фехтування серед юніорок
Вчора 21:43 4246
Павелка випустили на свободу
Вчора 16:40 7553 4
Прямі трансляції

Говерла зіграє зі Старим Луцьком у чвертьфіналі Кубку України

Розклад матчів 1/4 фіналу Кубку України з баскетболу на 1 березня
Сьогодні 08:59 155 0
Говерла зіграє зі Старим Луцьком у чвертьфіналі Кубку України
#Кубок України з баскетболу

Джерело - Чемпіон.

У межах чвертьфіналу Кубку України з баскетболу Прикарпаття-Говерла зустрінеться зі Старим Луцьком.

Команди поборються за вихід до Фіналу чотирьох. Зустріч відбудеться сьогодні, 1 березня, о 18:00 за київським часом.

Варто зазначити, що Старий Луцьк переграв Запоріжжя на шляху до чвертьфіналу, а Прикарпаття-Говерла виявилася сильнішою за Самбір.

Фінал чотирьох Кубка України відбудеться в Києві з 9 по 10 березня. Пари 1/2 фіналу будуть визначені шляхом жеребкування.

Нагадаємо, що до вирішальної стадії змагань вже вийшли Прометей та Київ-Баскет.

Також за четверту путівку до фіналу змагатимуться: Дніпро - БІПА (Одеса) та Кривбас (Кривий Ріг) - Черкаські Мавпи.

Коментарі ()
Популярне зараз
Ретро дня: як Сабо поставив росіян на місце після матчу в Москві Ретро дня: як Сабо поставив росіян на місце після матчу в Москві 8563 1
Мандзин виграв Малий кришталевий глобус юніорського Кубку IBU Мандзин виграв Малий кришталевий глобус юніорського Кубку IBU 3992 1
Колишній українець Карякін відвідав окуповану Авдіївку Колишній українець Карякін відвідав окуповану Авдіївку 62005 12
Українки вибороли золото чемпіонату Європи з фехтування серед юніорок Українки вибороли золото чемпіонату Європи з фехтування серед юніорок 4246
Меркушина виборола золото в масстарті юніорського чемпіонату світу Меркушина виборола золото в масстарті юніорського чемпіонату світу 4978
Павелка випустили на свободу Павелка випустили на свободу 7553 4
Рекомендуємо
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 34217
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 48228
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 336547 9
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 357130
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 19921 2
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 135155 1