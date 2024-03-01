Розклад матчів 1/4 фіналу Кубку України з баскетболу на 1 березня

Джерело - Чемпіон.

У межах чвертьфіналу Кубку України з баскетболу Прикарпаття-Говерла зустрінеться зі Старим Луцьком.

Команди поборються за вихід до Фіналу чотирьох. Зустріч відбудеться сьогодні, 1 березня, о 18:00 за київським часом.

Варто зазначити, що Старий Луцьк переграв Запоріжжя на шляху до чвертьфіналу, а Прикарпаття-Говерла виявилася сильнішою за Самбір.

Фінал чотирьох Кубка України відбудеться в Києві з 9 по 10 березня. Пари 1/2 фіналу будуть визначені шляхом жеребкування.

Нагадаємо, що до вирішальної стадії змагань вже вийшли Прометей та Київ-Баскет.

Також за четверту путівку до фіналу змагатимуться: Дніпро - БІПА (Одеса) та Кривбас (Кривий Ріг) - Черкаські Мавпи.