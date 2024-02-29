Головне
Меркушина виборола золото в масстарті юніорського чемпіонату світу
Сьогодні 11:50 4002
Павелка випустили на свободу
Сьогодні 16:40 5777 3
Відбір до Євро-2024: сьогодні відбудеться матч Ізраїль - Україна
Сьогодні 15:12 546 1
Алієв: "Мілевському руку я більше ніколи не подам, багато людей хочуть розбити йому пику"
Сьогодні 13:24 900
Помер легендарний нападник Карпат
Сьогодні 11:15 802
Батько працював бургомістром 11 сіл. Олімпійський чемпіон - про життя свого села в окупації
Сьогодні 11:11 62693
Калініна обіграла Осоріо на шляху в чвертьфінал турніру в Остіні
Сьогодні 08:16 435
Костюк у двох сетах здолала юну австралійку на турнірі в Сан-Дієго
Сьогодні 01:05 623
Мудрик забив свій перший м'яч у 2024 році
Сьогодні 00:23 11044
Гол Мудрика допоміг Челсі перемогти Лідс: результати матчів Кубку Англії
Вчора 23:51 733
Прямі трансляції

Прикарпаття-Говерла розгромила Самбір у матчі 1/8 фіналу Кубку України

За право зіграти в фіналі чотирьох Говерла зіграє зі Старим Луцьком
Сьогодні 20:13 87 0
Прикарпаття-Говерла розгромила Самбір у матчі 1/8 фіналу Кубку України
#Прикарпаття-Говерла

Джерело - Чемпіон.

Прикарпаття-Говерла здобула розгромну перемогу над Самбіром у межах 1/8 фіналу Кубку України.

Зустріч завершилася з рахунком 103:83 на користь господарів майданчику.

Найрезультативнішим гравцем поєдинку став капітан Говерли Сергій Старцев, в активі якого 25 очок, 8 передач та 7 підбирань.

За право зіграти в фіналі чотирьох Говерла зіграє зі Старим Луцьком, який напередодні переграв БК Запоріжжя.

Кубок України з баскетболу
1/8 фіналу, 29 лютого

Прикарпаття-Говерла — Самбір 103:83 (21:16, 23:25, 32:27, 27:15)

Прикарпаття-Говерла: Старцев 25 + 8 передач + 7 підбирань - 5 втрат, Горобченко 13 + 6 передач, Кабацюра 13, Аврахов 8, Лесик 8 — старт, Чугунов 14 + 4 підбирання + 4 передачі, Кадигроб 10, Жулавський 5, А. Тимофійчук 5, Лонюк 2

Самбір: Адедиран 23 + 9 підбирань, Заєць 14 + 5 передач + 4 підбирання, Юзефчик 10 + 4 перехоплення - 7 втрат, Онуфрієв 8, Ожегов 3 — старт, Конєв 8 + 2 блок-шота, Лисяк 7, Липко 5, Роман 3, Воробйов 2

Напередодні збірна України з баскетболу програла Португалії у кваліфікації Євробаскету-2025.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Ретро дня: як Сабо поставив росіян на місце після матчу в Москві Ретро дня: як Сабо поставив росіян на місце після матчу в Москві 7980
Павелка випустили на свободу Павелка випустили на свободу 5777 3
Динамо оголосило про проведення матчу проти Чорноморця з глядачами Динамо оголосило про проведення матчу проти Чорноморця з глядачами 11789
Батько працював бургомістром 11 сіл. Олімпійський чемпіон - про життя свого села в окупації Батько працював бургомістром 11 сіл. Олімпійський чемпіон - про життя свого села в окупації 62693
Мудрик забив свій перший м'яч у 2024 році Мудрик забив свій перший м'яч у 2024 році 11044
Меркушина виборола золото в масстарті юніорського чемпіонату світу Меркушина виборола золото в масстарті юніорського чемпіонату світу 4002
Рекомендуємо
Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони 15885 2
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 19352 1
34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 63926
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 357095
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 10561 2
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 359820 1