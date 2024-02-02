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Дніпро переміг Кривбас у регулярному сезоні Суперліги

У Дніпра очки набрали всі 10 гравців, які вийшли на майданчик
Вчора 23:23 189 0
Дніпро переміг Кривбас у регулярному сезоні Суперліги
#БК Дніпро, #БК Кривбас

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 2 лютого, Дніпро переміг Кривбас у межах регулярного чемпіонату Суперліги України.

Зустріч завершилася з розгромним рахунком 109:59.

У Дніпра очки набрали всі 10 гравців, які вийшли на майданчик, а найрезультативнішими стали Євген Сорочан та Ігор Дубоненко – по 19 очок, а Олександр Тарасенко оформив дабл-дабл.

Суперліга України
Регулярний чемпіонат, 2 лютого

Кривбас — Дніпро 59:109 (10:27, 17:26, 21:36, 11:20)

Кривбас: Рід 16 + 6 підбирань, Мартинов 12, Бібіков 8, Мельник 2, Тіщенко 2 – старт; Василенко 11, Бречко 4 + 5 підбирань, Бречка 2, Кундик 2, Новіков 0

Дніпро: Сорочан 19, Сипало 9 + 10 підбирань + 5 передач, Тимофеєнко 4, Закурдаєв 11, Горобченко 5 + 8 передач – старт; Дубоненко 19, Тарасенко 16 + 10 підбирань, Колдомасов 14 + 7 передач, Вільховецький 9, Шкода 3

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