Михайлюк отримав пропозицію від клубу НБА

Михайлюк очікує на вигіднішу пропозицію

Гравець збірної України з баскетболу Святослав Михайлюк отримав пропозицію від команди НБА, але він чекає вигіднішого варіанту.

Про це повідомив журналіст SDNA Толіс Коціас.

Михайлюк є ціллю двох грецьких клубів - Олімпіакоса і Панатінаїкоса.

Раніше була інформація, що він отримав пропозиції від пірейського клубу, від "Мілана", а також повідомлялось про інтерес до нього з боку мадридського Реала.

Нагадаємо, Лень і Михайлюк прибудуть до збірної України після підписання контрактів з командами НБА.

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