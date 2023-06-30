Українські гравці НБА Святослав Михайлюк та Олексій Лень прибудуть до національної команди після підписання контрактів.

Про це заявив головний тренер збірної України Віталій Степановський.

"Побачимо, як хлопці зможуть доїхати до тренувального табору. Чи вирішать свої питання наші представники НБА, або чи встигнуть підлікуватися наші травмовані гравці. Після того - побачимо, хто потрапить до основного складу - у ті 12 баскетболістів, які поїдуть на пре-кваліфікацію. Зараз до 20-и баскетболістів плануємо.

Побачимо, хто зможе доїхати. З усіма поспілкувався, але є травмовані: Сидоров, Герун має проблеми з коліном. Наші хлопці, що грають в НБА, мають деякі проблеми. Вони без контрактів. Олексій Лень має проблеми з документами. Святослав також чекає на контракт.

Коли хлопці їх підпишуть і завершать всі клопоти з документами, то вони одразу приїдуть до збірної. Так само, і Максим Шульга – має певні проблеми з візою. Він вирішує це питання. Зараз дуже важко сказати остаточно, хто зможе доїхати до збірної", - сказав Степановський.

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