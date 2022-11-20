Ірвінг: Я не антисеміт і ніколи ним не був

Гравець вибачився за пост з антисемітським фільмом

Джерело - SNY.

Розігруючий Брукліна Кайрі Ірвінг вибачився за свій пост з антисемітським фільмом.

Про це повідомляє SNY.

"Я не антисеміт і ніколи ним не був. У моєму серці немає ненависті до євреїв чи тих, хто ідентифікує себе як єврей. Я не проти євреїв чи щось таке. Мені було важко сидіти вдома з моїми рідними, які бачили все це та ставили запитання. Мені було нескладно порозумітися, тому що я знаю, хто я, і що я з себе уявляю".

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"Складність полягала в тому, щоб просто перетравити все це і зрозуміти силу свого впливу. Я не чийсь кумир, я людина, яка хоче впливати і щось міняти. Для цього я маю відповідально ставитися до життя і надавати приклад молоді. Моєму поколінню та старшому поколінню".

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"Я хочу вибачитися за всі дії, які я здійснив відтоді, як пост був вперше опублікований. У мене було багато часу, щоб подумати. Якби можна було все повернути, я б присвятив цей час відновленню близьких стосунків із моїми єврейськими родичами, братами та сестрами", - сказав Ірвінг.

Нагадаємо, Бруклін дискваліфікував Ірвінга.