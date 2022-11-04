Бруклін дискваліфікував Ірвінга

Бруклін відсторонив Кайрі Ірвінга щонайменше на 5 матчів за пост у соціальних мережах, з посиланням на антисемітський фільм.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Останні кілька днів ми робили неодноразові спроби достукатися до Кайрі Ірвінга, щоб допомогти йому зрозуміти, наскільки шкідливі і небезпечні його слова і дії, починаючи з публікації їм посилання на фільм, що демонструє ненависть до євреїв.

Ми переконані, що в цій складній ситуації було правильно пояснити, чому він вчинив неправильно. І нам здавалося, що разом нам вдалося дійти розуміння того, що треба викорінювати ненависть та нетерпимість.

Сьогодні ми були розчаровані тим, що, отримавши можливість висловитися перед журналістами, Кайрі не став прямо говорити, що не має антисемітських упереджень, як і не визнав того, що цей фільм пропагує ненависть до євреїв.

Така можливість у нього була не вперше, але він знову не скористався.

Небажання висловитися проти антисемітизму сильно турбує нас, оскільки йде врозріз із цінностями нашого клубу і завдає шкоди нашій команді.

Відповідно ми вважаємо, що зараз він не може асоціюватися з Брукліном.

Ми прийняли рішення, що Кайрі буде відсторонено з вирахуванням зарплати, поки він не здійснить низку дій, які б виправили заподіяну їм шкоду.

Це усунення триватиме щонайменше 5 матчів", – йдеться у заяві Нетс.