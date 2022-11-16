Профспілка НБА може подати позов через дискваліфікацію Ірвінга

Джерело - The Stein Line.

Профспілка НБА готова вжити заходів, якщо Бруклін Нетс і Кайрі Ірвінг не домовляться про терміни повернення баскетболіста на паркет.

Про це заявив інсайдер Марк Стейн.

"Кайрі не терпиться повернутися на паркет, і вже кілька днів ходять чутки, що профспілка НБА може подати позов від імені Ірвінга, якщо зацікавлені сторони не зможуть домовитися про терміни його повернення", - зазначив Стейн.

Нагадаємо Ірвінг залишив на своїй сторінці в соціальній мережі посилання на документальний фільм "Від євреїв до негрів: розбудіть чорну Америку", який, на думку деяких, містить низку антисемітських кліше. Пізніше він вибачився і видалив публікацію, але керівництво клубу відсторонило його мінімум на п'ять матчів. Ірвінг пропустив уже шість ігор, проте Нетс не поспішають скасовувати дискваліфікацію.

Раніше визначились найкращі гравці четвертого тижня НБА.