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Профспілка НБА може подати позов через дискваліфікацію Ірвінга

Сьогодні 02:25 163 0
Профспілка НБА може подати позов через дискваліфікацію Ірвінга

Джерело - The Stein Line.

Профспілка НБА готова вжити заходів, якщо Бруклін Нетс і Кайрі Ірвінг не домовляться про терміни повернення баскетболіста на паркет.

Про це заявив інсайдер Марк Стейн.

"Кайрі не терпиться повернутися на паркет, і вже кілька днів ходять чутки, що профспілка НБА може подати позов від імені Ірвінга, якщо зацікавлені сторони не зможуть домовитися про терміни його повернення", - зазначив Стейн.

Нагадаємо Ірвінг залишив на своїй сторінці в соціальній мережі посилання на документальний фільм "Від євреїв до негрів: розбудіть чорну Америку", який, на думку деяких, містить низку антисемітських кліше. Пізніше він вибачився і видалив публікацію, але керівництво клубу відсторонило його мінімум на п'ять матчів. Ірвінг пропустив уже шість ігор, проте Нетс не поспішають скасовувати дискваліфікацію.

Раніше визначились найкращі гравці четвертого тижня НБА.

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