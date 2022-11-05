Nike призупинив співпрацю з Ірвінгом

Керівництво Nike оголосило про призупинення співпраці з гравцем Брукліна Кайрі Ірвінгом, а його нова іменна модель Kyrie 8 не буде випущена.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"У Nike ми переконані, що у світі немає місця для ненависті, і засуджуємо антисемітизм у будь-якій формі.

Ми глибоко розчаровані цією ситуацією і тим, як вона впливає на оточуючих", – йдеться у заяві.