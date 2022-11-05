Nike призупинив співпрацю з Ірвінгом

Джерело - tribuna.com.
Керівництво Nike оголосило про призупинення співпраці з гравцем Брукліна Кайрі Ірвінгом, а його нова іменна модель Kyrie 8 не буде випущена.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
"У Nike ми переконані, що у світі немає місця для ненависті, і засуджуємо антисемітизм у будь-якій формі.
Ми глибоко розчаровані цією ситуацією і тим, як вона впливає на оточуючих", – йдеться у заяві.
За інформацією Forbes, Кайрі Ірвінг отримував 11 млн доларів на рік завдяки співпраці з Nike.
Ірвінг опублікував пост з посиланням на антисемітський фільм "Від євреїв до негрів: розбудіть чорну Америку". Повідомлення викликало негативну реакцію, але Кайрі спершу не видаляв його, стверджуючи, що не вважає свої дії просуванням фільму.
Раніше Бруклін дискваліфікував Ірвінга.