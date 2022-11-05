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Nike призупинив співпрацю з Ірвінгом

Сьогодні 14:38 168 0
Ірвінг отримував від співпраці з компанією 11 млн доларів в рік
Nike призупинив співпрацю з Ірвінгом
#Бруклін, #Ірвінг

Джерело - tribuna.com.

Керівництво Nike оголосило про призупинення співпраці з гравцем Брукліна Кайрі Ірвінгом, а його нова іменна модель Kyrie 8 не буде випущена.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"У Nike ми переконані, що у світі немає місця для ненависті, і засуджуємо антисемітизм у будь-якій формі.

Ми глибоко розчаровані цією ситуацією і тим, як вона впливає на оточуючих", – йдеться у заяві.

За інформацією Forbes, Кайрі Ірвінг отримував 11 млн доларів на рік завдяки співпраці з Nike.

Ірвінг опублікував пост з посиланням на антисемітський фільм "Від євреїв до негрів: розбудіть чорну Америку". Повідомлення викликало негативну реакцію, але Кайрі спершу не видаляв його, стверджуючи, що не вважає свої дії просуванням фільму. 

Раніше Бруклін дискваліфікував Ірвінга.

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