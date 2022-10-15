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Шрьодер може пропустити початок сезону через травму

Сьогодні 20:55 110 0
Шрьодер може пропустити початок сезону через травму
#Денніс Шрьодер

Джерело - Чемпіон.

Розігруючий Лейкерс Денніс Шрьодер травмував палець руки і участь гравця в першому матчі регулярного чемпіонату, який стартує наступного тижня, під питанням.

Про це повідомляє інсайдер The Athletic Шемс Чаранія.

До того, у Лейкерс існують побоювання, що травма пальця правої руки у Денніса Шрьодера може виявитися “довгостроковою проблемою”.

Шрьодер отримав травму 12 жовтня у передсезонному матчі проти Міннесоти. На даному етапі у клубі продовжують оцінювати поточний стан баскетболіста та ступінь серйозності ушкодження.

Лейкерс відкриють новий сезон НБА 18 жовтня матчем проти Голден Стейт.

Нагадаємо Мемфіс підписав двох гравців з Ліги розвитку НБА.

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