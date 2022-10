Шрьодер може пропустити початок сезону через травму

Розігруючий Лейкерс Денніс Шрьодер травмував палець руки і участь гравця в першому матчі регулярного чемпіонату, який стартує наступного тижня, під питанням.

Про це повідомляє інсайдер The Athletic Шемс Чаранія.

До того, у Лейкерс існують побоювання, що травма пальця правої руки у Денніса Шрьодера може виявитися “довгостроковою проблемою”.

Шрьодер отримав травму 12 жовтня у передсезонному матчі проти Міннесоти. На даному етапі у клубі продовжують оцінювати поточний стан баскетболіста та ступінь серйозності ушкодження.

Lakers’ Dennis Schroder has suffered a finger injury and his status is up in the air ahead of regular season next week, sources tell @TheAthletic @Stadium. Schroder will not play in tonight’s game vs. Kings and is undergoing testing on severity and return timetable.