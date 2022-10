Мемфіс підписав контракти з центровим Ай Джей Ону та форвардом Ромео Вімсом.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Зі складу команди відраховані Шон Макдермотт і Меттью Херт.

Ону та Вімс минулого сезону виступали за форм-клуб Гризліс у Лізі розвитку НБА.

The @memgrizz today announced the team signed EJ Onu and Romeo Weems. In addition, the Grizzlies waived Matthew Hurt and Sean McDermott. pic.twitter.com/Z722TNCL5N