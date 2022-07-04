Головне
Збірна України обіграла Грузію у кваліфікації ЧС-2023
01.07.2022 21:10 1594
Айнтрахт цікавиться Довбиком
Сьогодні 18:24 64
Надія Кіченок програла в 1/8 фіналу парного Вімблдону
Сьогодні 17:55 135
Людмила Кіченок вийшла у чвертьфінал парного Вімблдону
Сьогодні 15:23 217
Арсенал оголосив про трансфер Жезуса
Сьогодні 10:51 251
Сайнс здобув першу перемогу в кар'єрі Формули-1
Вчора 19:28 506
Зник футбольний журналіст, який служить у ЗСУ
Вчора 16:04 1054
Джойс технічним нокаутом переміг Гаммера
Вчора 11:24 548
Два колишні гравці збірної України зіграють у матчі легенд на росії
Вчора 10:54 2010
Українець Іванов завоював пояс IBF International
Вчора 08:41 496
Прямі трансляції

Північна Македонія - Україна. Матч без турнірного значення, але з амбіціями. Заряджай на своїх!

Сьогодні 15:41 274 0
4 липня. Скоп’є. Арена «Борис Трайковський». 19.00

Джерело - Чемпіон.

Україна вже забезпечила собі вихід до наступного раунду відбору на Чемпіонат світу-2023, що відбудеться у серпні. У попередньому турі кваліфікації українці перемогли грузин з потрібною для себе різницею очок (+13), а Македонія поступилася Іспанії. Відповідно балканці втратили всі шанси поборотися за путівку далі, запаливши зелене світло для "синьо-жовтих". При цьому майбутня зустріч суперників фактично перетворюється на товариську гру.

Аналітики Parimatch Ukraine оцінюють шанси України на перемогу у 87.5%! При цьому шанси македонців – 9.10%, а ймовірність того, що поєдинок закінчиться нічиєю – 3.37%. 

ФІБА дискваліфікувала збірну Росії, яка грала в групі Н, тож тепер при об'єднанні груп G і H в наступному раунді до уваги братимуться виключно результати зустрічей між першими трьома командами квартетів. А це означає, що результат гри Північна Македонія – Україна на турнірне становище українців жодним чином не вплине, македонці останні в групі, бали здобуті в матчах із ними не рахуються.

Тож у Скоп’є команда Багатскіса може без зайвого тиску ще раз перевірити ігрові зв’язки, награти ключові компоненти перед надважливою грою з Іспанією і власне перемогти для вболівальників. У домашньому матчі в Києві українці обіграли балканців 78:61 і у виїзному поєдинку теж вважаються фаворитами.

Щодо самої збірної Північної Македонії, то порівняно з київським матчем в ростері команди з’явився захисник "Валенсії" Ненад Дмитрович, і відбулася ротація братів Стояновськи: Дам'ян грав у Києві, зараз його немає в заявці, проте є Войдан, який свого часу грав в Україні за "Черкаські мавпи" та БК "Донецьк", з яким у 2012-му навіть ставав чемпіоном Суперліги.

Македонці стабільно видають потужний перформанс для домашньої публіки, але поки в їх активі жодної перемоги у відборі. Українці очевидно бажають в тому ж дусі для суперників продовжити. Хоча є вірогідність, що Айнарс Багатскіс не задіє у грі Святослава Михайлюка та побереже його на Іспанію, наступні матчі відбору та Євробаскет, щоб вкластися в обмеження на залучення гравців поза межами ліги від НБА.

Але і без захисника "Торонто" збірна повинна демонструвати свій клас та просто радувати українців своєю грою. Перемога стане важливим моральним підґрунтям перед фінальною битвою в групі. Відбір на ЧС-2023 лише набирає обертів.Вболівай за нашу збірну та додавай драйву до перегляду матчу разом з Parimatch Ukraine! Заряджай на своїх!

Коментарі ()
Популярне зараз
Алієв, Хачеріді, Буряк та інші зіграли у благодійному матчі Алієв, Хачеріді, Буряк та інші зіграли у благодійному матчі 1070
Зниклого журналіста Ящука, який воює в ЗСУ, знайшли Зниклого журналіста Ящука, який воює в ЗСУ, знайшли 3525
Зубков не увійшов до заявки Ференцвароша на матч Ліги чемпіонів Зубков не увійшов до заявки Ференцвароша на матч Ліги чемпіонів 660
Під час гран-прі Формули-1 сталася моторошна аварія ВІДЕО Під час гран-прі Формули-1 сталася моторошна аварія ВІДЕО 966
Визначився наступний тренер Металіста Визначився наступний тренер Металіста 596
Українець відзначився хет-триком у своєму першому матчі чемпіонату Литви ВІДЕО Українець відзначився хет-триком у своєму першому матчі чемпіонату Литви ВІДЕО 588
Рекомендуємо
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 47527 1
Кому офіційно належать українські клуби Кому офіційно належать українські клуби 53522
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 40312
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 19588
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 39428
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 5496