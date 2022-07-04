Північна Македонія - Україна. Матч без турнірного значення, але з амбіціями. Заряджай на своїх!

4 липня. Скоп’є. Арена «Борис Трайковський». 19.00

Джерело - Чемпіон.

Україна вже забезпечила собі вихід до наступного раунду відбору на Чемпіонат світу-2023, що відбудеться у серпні. У попередньому турі кваліфікації українці перемогли грузин з потрібною для себе різницею очок (+13), а Македонія поступилася Іспанії. Відповідно балканці втратили всі шанси поборотися за путівку далі, запаливши зелене світло для "синьо-жовтих". При цьому майбутня зустріч суперників фактично перетворюється на товариську гру.

Аналітики Parimatch Ukraine оцінюють шанси України на перемогу у 87.5%! При цьому шанси македонців – 9.10%, а ймовірність того, що поєдинок закінчиться нічиєю – 3.37%.

ФІБА дискваліфікувала збірну Росії, яка грала в групі Н, тож тепер при об'єднанні груп G і H в наступному раунді до уваги братимуться виключно результати зустрічей між першими трьома командами квартетів. А це означає, що результат гри Північна Македонія – Україна на турнірне становище українців жодним чином не вплине, македонці останні в групі, бали здобуті в матчах із ними не рахуються.

Тож у Скоп’є команда Багатскіса може без зайвого тиску ще раз перевірити ігрові зв’язки, награти ключові компоненти перед надважливою грою з Іспанією і власне перемогти для вболівальників. У домашньому матчі в Києві українці обіграли балканців 78:61 і у виїзному поєдинку теж вважаються фаворитами.

Щодо самої збірної Північної Македонії, то порівняно з київським матчем в ростері команди з’явився захисник "Валенсії" Ненад Дмитрович, і відбулася ротація братів Стояновськи: Дам'ян грав у Києві, зараз його немає в заявці, проте є Войдан, який свого часу грав в Україні за "Черкаські мавпи" та БК "Донецьк", з яким у 2012-му навіть ставав чемпіоном Суперліги.

Македонці стабільно видають потужний перформанс для домашньої публіки, але поки в їх активі жодної перемоги у відборі. Українці очевидно бажають в тому ж дусі для суперників продовжити. Хоча є вірогідність, що Айнарс Багатскіс не задіє у грі Святослава Михайлюка та побереже його на Іспанію, наступні матчі відбору та Євробаскет, щоб вкластися в обмеження на залучення гравців поза межами ліги від НБА.

Але і без захисника "Торонто" збірна повинна демонструвати свій клас та просто радувати українців своєю грою. Перемога стане важливим моральним підґрунтям перед фінальною битвою в групі. Відбір на ЧС-2023 лише набирає обертів.Вболівай за нашу збірну та додавай драйву до перегляду матчу разом з Parimatch Ukraine! Заряджай на своїх!