Каррі пропустить найближчий матч Голден Стейт через пошкодження

Баскетболіст відчуває болючі відчуття у правій руці

Джерело - Чемпіон.

Лідер Голден Стейт Стефен Каррі пропустить найближчий матч своєї команди в НБА проти Міннесоти.

Про це повідомляє журналіст видання The Athletic Ентоні Слейтер.

33-річний баскетболіст отримав пошкодження правої руки під час переможного матчу проти Чикаго (138:96), який відбувся 14 січня.

Каррі відчуває болючі відчуття в руці і не зможе взяти участь у майбутній грі своєї команди.

Steph Curry is out tomorrow against the Timberwolves with right hand soreness. Fell on it hard yesterday in Chicago. — Anthony Slater (@anthonyVslater) January 15, 2022

Зазначимо, що в нинішньому сезоні Каррі в середньому набирає 26,3 очка, 5,4 підбирання та 6,0 передачі за матч.