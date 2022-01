Каррі пропустить найближчий матч Голден Стейт через пошкодження

Лідер Голден Стейт Стефен Каррі пропустить найближчий матч своєї команди в НБА проти Міннесоти.

Про це повідомляє журналіст видання The Athletic Ентоні Слейтер.

33-річний баскетболіст отримав пошкодження правої руки під час переможного матчу проти Чикаго (138:96), який відбувся 14 січня.

Каррі відчуває болючі відчуття в руці і не зможе взяти участь у майбутній грі своєї команди.

Steph Curry is out tomorrow against the Timberwolves with right hand soreness. Fell on it hard yesterday in Chicago.