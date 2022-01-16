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Каррі пропустить найближчий матч Голден Стейт через пошкодження

Сьогодні 11:41 158 0
Баскетболіст відчуває болючі відчуття у правій руці
Каррі пропустить найближчий матч Голден Стейт через пошкодження
Фото Getty Images
#Голден Стейт

Джерело - Чемпіон.

Лідер Голден Стейт Стефен Каррі пропустить найближчий матч своєї команди в НБА проти Міннесоти.

Про це повідомляє журналіст видання The Athletic Ентоні Слейтер.

33-річний баскетболіст отримав пошкодження правої руки під час переможного матчу проти Чикаго (138:96), який відбувся 14 січня.

Каррі відчуває болючі відчуття в руці і не зможе взяти участь у майбутній грі своєї команди.

Зазначимо, що в нинішньому сезоні Каррі в середньому набирає 26,3 очка, 5,4 підбирання та 6,0 передачі за матч.

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