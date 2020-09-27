Джеймс в черговий раз перегорнув сторінку в історії НБА

Джерело - Чемпіон.

Лос-Анджелес Лейкерс переміг Денвер Наггетс у 5 матчі серії та вийшов у фінал НБА.

Форвард "озерних" Леброн Джеймс набрав 38 очок, 16 підбирань і 10 передач.

Завдяки цій перемозі Джеймс у 10-й раз вийшов у фінал НБА і в 9-й раз за останні 10 років.

Також, Джеймс поліпшив результат перемог у вирішальних матчах серій плей-оф до 38-10 (79,2% виграшів). Це найкращий результат за всю історію НБА (мінімум 25 зіграних матчів).

Джеймс - перший гравець в історії НБА, який вийшов у фінал під керівництвом п'яти різних головних тренерів.

До того ж, Леброн набрав 4-й тріпл-дабл у плей-оф у віці 35 років і старше. Це більше, ніж усі інші гравці разом узяті (3 рази - Кріс Пол, Джон Стоктон, Елджін Бейлор).

У Леброна Джеймса вже 15 30-очкових тріпл-даблів у плей-оф, це рекорд в історії НБА і більше, ніж у двох наступних гравців разом узятих Оскара Робертсона (8) і Расселла Вестбрука (6).

Нагадаємо, НБА представила символічну команду сезону.

Раніше Джеймс став рекордсменом НБА за перемогами в плей-оф.