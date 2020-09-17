НБА представила символічну команду сезону

У 16-й раз в кар'єрі в неї увійшов Леброн

Джерело - Sport Arena.

НБА представила три символічні команди нинішнього баскетбольного сезону.

Про це повідомляє ESPN.

У символічну збірну в 16-й раз в кар'єрі увійшов Леброн Джеймс, який обійшов за цим показником Кобі Браянта і Тіма Данкана.

Перша символічна команда сезону:

ЛеБрон Джеймс (Лос-Анджелес Лейкерс)

Янніс Адетокумбо (Мілуокі Бакс)

Джеймс Харден (Х'юстон Рокетс)

Лука Дончич (Даллас Маверікс)

Ентоні Девіс (Лос-Анджелес Лейкерс)

Друга символічна команда сезону:

Кріс Пол (Оклахома Сіті Тандер)

Деміен Лиллард (Портленд Трейл Блейзерс)

Паскаль Сіака (Торонто Репторс)

Кавай Леонард (Лос-Анджелес Кліпперс)

Нікола Йокич (Денвер Наггетс)

Третя символічна команда сезону:

Бен Сіммонс (Філадельфія 76ерс)

Расселл Вестбрук (Х'юстон Рокетс)

Джейсон Тейтум (Бостон Селтікс)

Джиммі Батлер (Маямі Хіт)

Руді Гобер (Юта Джаз)

Раніше Асоціація представила символічну збірну сезону серед новачків.

Сезон в НБА знаходиться на етапі фіналів конференцій: на Заході зустрічаються Лейкерс і Наггетс, на Сході - Селтікс і Хіт.