НБА представила символічну команду сезону

Джерело - Sport Arena.
НБА представила три символічні команди нинішнього баскетбольного сезону.
Про це повідомляє ESPN.
У символічну збірну в 16-й раз в кар'єрі увійшов Леброн Джеймс, який обійшов за цим показником Кобі Браянта і Тіма Данкана.
Перша символічна команда сезону:
ЛеБрон Джеймс (Лос-Анджелес Лейкерс)
Янніс Адетокумбо (Мілуокі Бакс)
Джеймс Харден (Х'юстон Рокетс)
Лука Дончич (Даллас Маверікс)
Ентоні Девіс (Лос-Анджелес Лейкерс)
Друга символічна команда сезону:
Кріс Пол (Оклахома Сіті Тандер)
Деміен Лиллард (Портленд Трейл Блейзерс)
Паскаль Сіака (Торонто Репторс)
Кавай Леонард (Лос-Анджелес Кліпперс)
Нікола Йокич (Денвер Наггетс)
Третя символічна команда сезону:
Бен Сіммонс (Філадельфія 76ерс)
Расселл Вестбрук (Х'юстон Рокетс)
Джейсон Тейтум (Бостон Селтікс)
Джиммі Батлер (Маямі Хіт)
Руді Гобер (Юта Джаз)
Раніше Асоціація представила символічну збірну сезону серед новачків.
Сезон в НБА знаходиться на етапі фіналів конференцій: на Заході зустрічаються Лейкерс і Наггетс, на Сході - Селтікс і Хіт.