 НБА представила символічну команду сезону | Баскетбол | Champion.com.ua
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НБА представила символічну команду сезону

Сьогодні 11:56 322 0
У 16-й раз в кар'єрі в неї увійшов Леброн
НБА представила символічну команду сезону
#НБА, #Леброн

Джерело - Sport Arena.

НБА представила три символічні команди нинішнього баскетбольного сезону.

Про це повідомляє ESPN.

У символічну збірну в 16-й раз в кар'єрі увійшов Леброн Джеймс, який обійшов за цим показником Кобі Браянта і Тіма Данкана.

Перша символічна команда сезону:

ЛеБрон Джеймс (Лос-Анджелес Лейкерс)

Янніс Адетокумбо (Мілуокі Бакс)

Джеймс Харден (Х'юстон Рокетс)

Лука Дончич (Даллас Маверікс)

Ентоні Девіс (Лос-Анджелес Лейкерс)

Друга символічна команда сезону:

Кріс Пол (Оклахома Сіті Тандер)

Деміен Лиллард (Портленд Трейл Блейзерс)

Паскаль Сіака (Торонто Репторс)

Кавай Леонард (Лос-Анджелес Кліпперс)

Нікола Йокич (Денвер Наггетс)

Третя символічна команда сезону:

Бен Сіммонс (Філадельфія 76ерс)

Расселл Вестбрук (Х'юстон Рокетс)

Джейсон Тейтум (Бостон Селтікс)

Джиммі Батлер (Маямі Хіт)

Руді Гобер (Юта Джаз)

Раніше Асоціація представила символічну збірну сезону серед новачків.

Сезон в НБА знаходиться на етапі фіналів конференцій: на Заході зустрічаються Лейкерс і Наггетс, на Сході - Селтікс і Хіт.

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