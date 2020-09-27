Лейкерс переміг Денвер у 5 матчі серії та вийшли у фінал НБА

Джерело - Чемпіон.
Відбувся п'ятий поєдинок у рамках фіналу Західної конференції НБА.
Денвер зазнав поразки від Лейкерс. Команда з Лос-Анджелеса в четвертий раз перемогла суперника і здобула путівку в фінальну серію НБА.
НБА
Плей-оф
Фінал Західної конференції
Четвертий матч, 24 вересня
Лейкерс - Денвер 117:107 (33:30, 28:21, 26:33, 30:23)
Рахунок у серії 4:1
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