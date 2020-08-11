Миколаїв підписав двох гравців Вищої ліги

Миколаїв поповнився гравцями з клубу свого міста

Джерело - Чемпіон.

Клуб Суперліги Парі-Матч МБК Миколаїв підписав контракти за схемою 2+1 з гравцями іншого миколаївського клубу Ніко-Баскет захисником Марком Боднаром і форвардом Вадимом Заплотинським.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Заплотинський у минулому сезоні провів 23 матчі у сезоні Вищої ліги, в яких набирав 13.3 очка, робив 10 підбирань і 2.7 передачі.

Боднар, відігравши 24 матчі, приносив своїй команді 13.5 очка, 4.7 підбирання та 5.2 передачі.

Раніше, Миколаїв підписав Макса Конате.