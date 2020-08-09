 Миколаїв підписав Макса Конате | Баскетбол | Champion.com.ua
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Миколаїв підписав Макса Конате

Сьогодні 17:25 413 0
Корабели продовжують комплектацію до нового сезону
Миколаїв підписав Макса Конате
#Конате, #Миколаїв

Джерело - sport.ua.

Форвард Макс Конате підписав контракт з МБК Миколаїв на наступний сезон.

Про це повідомляє Планета Баскетбол.

Два попередні сезони 29-річний Конате провів в Прометеї, з яким спершу виграв Вищу Лігу (і став MVP сезону 2018/19), а потім виграв бронзові медалі минулого сезону Суперліги.

У 24 матчах минулого сезону Конате набирав 8,6 очка + 3,7 підбирання в середньому за 17 хвилин на майданчику.

Раніше Конате виступав за Черкаські Мавпи, Ферро-ЗНТУ, БК Донецьк і клуби з Росії.

Конате стане шостим новачком Миколаєва цього літа, після трьох американців (Холсі, Едж, Кейн) і двох українських гравців (Артамонов, Кушніров).

Раніше, відомий український баскетболіст помер у 26-річному віці.

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