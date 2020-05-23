Лідер збірної Німеччини придбав баскетбольний клуб

Шрьодер придбав клуб, у якому починав кар'єру

Лідер збірної Німеччини та захисник Оклахоми Деніс Шрьодер став одноосібним власником баскетбольного клубу Брауншвайг.

Про це повідомляє Eurohoops.

З 2018 року Шрьодер володіє контрольним пакетом акцій клубу. А в підсумку кількох раундів переговорів з іншими акціонерами баскетболіст став одноосібним власником Брауншвайга.

Зміна структури володіння не вплине на поточні фінансові та спонсорські угоди клубу.

Саме у Брауншвайзі Шрьодер починав професіональну кар`єру 2010 року до переходу в НБА 2013 року до складу Атланти.

Нагадаємо, французький чотириразовий чемпіон НБА Тоні Паркер, який завершив ігрову кар`єру минулого року, також зосередився на менеджерській діяльності. Він володіє клубом АСВЕЛ, а також стане власником відомого футбольного клубу Ліон.

Раніше, помер легендарний тренер клубу НБА.

Нагадаємо, НБА готує клуби до масового тестування на коронавірус.