Декілька команд НБА готуються зробити свій вибір на драфті-2020 на основі співбесід по Skype і попереднього особистого скаутингу.

Про це повідомляє CBS Sports.

Багато клубів очікують скасування драфт-комбайна, преддрафтових тренувань і особистих співбесід гравців.

Sources: Several NBA teams are preparing to make their selections for the 2020 NBA Draft based on Skype interviews and prior in-person scouting. Many are moving forward with the expectation of no combine, no workouts, and no in-person interviews.