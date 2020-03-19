У НБА назвали варіанти відновлення регулярного чемпіонату

У НБА розглядають три варіанти відновлення чемпіонату.

Про це розповів комісар ліги Адам Сільвер.

"Ліга розглядає три варіанти відновлення регулярного чемпіонату. По-перше, ми можемо дочекатися, коли ситуація дозволить нам приймати на аренах по 19 тис чоловік. По-друге, матчі можуть відбуватися без глядачів. Фахівці дозволять грати матчі, якщо ми перевіримо всіх гравців, тренерів і будемо слідувати протоколам. Але тут необхідно розуміти, чи потрібно це нам.

Ми також розглядаємо і третій варіант – один матч. Уболівальники зараз напружені через відсутність спортивних трансляцій на телебаченні, вони сидять вдома і хочуть відволіктися, їх потрібно якось розважити. Цей матч може носити благодійний характер. Учасників матчу перевірять на вірус, а гра пройде в закритому режимі", - сказав Сілвер.