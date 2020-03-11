Матч Суперліги Черкаські Мавпи — Прометей перенесено на невизначений термін

Матч Суперліги перенесли на невизначений термін через коронавірус

Джерело - ФБУ.

Гру регулярного чемпіонату Суперліги Парі-Матч між Черкаськими Мавпами та Прометеєм, яку було заплановано на 13-те березня, перенесено.

Про це повідомляє прес-служба ФБУ.

До черкаського клубу надійшов запит від команди з Кам’янського про перенесення матчу на пізніший строк.

Зважаючи на рішення Кабінету Міністрів України щодо введення карантину у зв’язку із загрозою поширення епідемії коронавірусу клубами та ФБУ було вирішено перенести цей матч.

Нагадаємо, Київ-Баскет поступився турецькому клубу у Кубку Європи ФІБА.