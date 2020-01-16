Джерело - Чемпіон.
У Національній баскетбольній асоціації зіграли чергові матчі регулярного чемпіонату.
Українець Михайлюк набрав аж 21 очко і допоміг Детройту святкувати перемогу
Філадельфія - Бруклін 117:106 (25:28, 29:29, 32:33, 31:16)
Бостон - Детройт 103:116 (24:27, 35:30, 23:34, 21:25)
Маямі - Сан-Антоніо 106:100 (24:17, 27:34, 24:26, 31:23)
Оклахома-Сіті - Торонто 121:130 (25:38, 30:35, 28:24, 38:33)
Міннесота - Індіана 99:104 (30:24, 29:30, 18:22, 22:28)
Чикаго - Вашингтон 115:106 (24:26, 31:34, 30:20, 30:26)
Денвер - Шарлотт 100:86 (28:25, 29:17, 17:27, 26:17)
Х'юстон - Портленд 107:117 (26:28, 21,32, 30:30, 30:27)
Сакраменто - Даллас 123:127 (31:35, 36:36, 26:37, 30:19)
Лейкерс - Орландо 118:119 (29:35, 29:30, 30:24, 30:30)
Раніше, Детройт із Михайлюком програв Чикаго.
Нагадаємо, Атланта із Ленем поступилася Денверу.