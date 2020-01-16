Джерело - basket.com.ua.
Український захисник Детройта Святослав Михайлюк у матчі регулярного чемпіонату НБА проти Бостона (116:103) набрав 21 очко.
Михайлюк провів на майданчику 29 хвилин, набравши 21 очко (1/1 двоочкових, 5/8 триочкових, 4/5 штрафних), 1 підбирання, 5 передач.
Михайлюк встановив кар'єрні рекорди по результативності та кількості влучень з-за дуги, а також відзначився неймовірним попаданням зі своєї половини майданчика.
Раніше, Детройт із Михайлюком програв Чикаго.
Нагадаємо, Атланта із Ленем поступилася Денверу.