Представлено всі дії українського захисника у матчі з Бостоном

Український захисник Детройта Святослав Михайлюк у матчі регулярного чемпіонату НБА проти Бостона (116:103) набрав 21 очко.

Михайлюк провів на майданчику 29 хвилин, набравши 21 очко (1/1 двоочкових, 5/8 триочкових, 4/5 штрафних), 1 підбирання, 5 передач.

Михайлюк встановив кар'єрні рекорди по результативності та кількості влучень з-за дуги, а також відзначився неймовірним попаданням зі своєї половини майданчика.

Раніше, Детройт із Михайлюком програв Чикаго.

Нагадаємо, Атланта із Ленем поступилася Денверу.