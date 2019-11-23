Детройт Михайлюка обіграв Атланту Леня, Лейкерс преграв Оклахому. Результати матчів НБА

У Національній баскетбольній асоціації відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату.
Вашингтон - Шарлотт - 125:118 (33:34, 29:34, 28:28, 35:22)
Детройт - Атланта 128:103 (33:23, 43:34, 31:27, 21:19)
Бруклін - Сакраменто 116:97 (26:23, 30:26, 30:21, 30:27)
Оклахома - Лейкерс - 127:130 (33:34, 34:32, 36:40, 24:24)
Філадельфія - Сан-Антоніо - 115:104 (29:22, 30:30, 28:28, 28:24)
Чикаго - Маямі - 108:116 (16:34, 27:33, 24:18, 41:31)
Даллас - Клівленд - 143:101 (29:26, 37:16, 45:29, 32:30)
Денвер - Бостон - 96:92 (27:13, 18:21, 25:23, 26:35)
Юта - Голден Стейт - 113:109 (30:28, 35:23, 25:21, 23:37)
Кліпперс - Х'юстон 122:119 (31:23, 24:28, 25:33, 42:35)