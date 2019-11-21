Даллас знищив Голден Стейт, Вашингтон здолав Сан-Антоніо. Результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.
У національній баскетбольній асоціації відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату.
Вашингтон – Сан-Антоніо 138:132 (35:38, 28:31, 38:29, 37:34)
Філадельфія – Нью-Йорк 109:104 (27:25, 26:26, 21:28, 35:25)
Атланта – Мілуокі 127:135 (26:34, 35:24, 22:38, 44:39)
Даллас – Голден Стейт 142:94 (44:16, 30:22, 30:26, 38:30)
Торонто – Орландо 113:97 (32:32, 29:19, 18:17, 34:29)
Майамі – Клівленд 124:100 (32:22, 43:26, 24:29, 25:23)
Бруклін – Шарлотт 101:91 (26:26, 30:25, 26:22, 19:18)
Чикаго – Детройт 109:89 (30:30, 29:25, 25:16, 25:18)
Міннесота – Юта 95:103 (19:26, 27:22, 22:25, 27:30)
Денвер – Х'юстон 105:95 (27:22, 27:29, 28:22, 23:22)
Кліпперс – Бостон 54:55 (3 четверть)
Раніше, Торонто знищило Шарлот.
Нагадаємо, гравця НБА дискваліфікували на 10 матчів через цукерки.