У вирішальному поєдинку наші хлопці поступилися росіянам – 11:21

Джерело - Федерація баскетболу України.

Чоловіча збірна України U-23 виборола срібні медалі чемпіонату світу з баскетболу 3х3 у китайському Ланьчжоу. У вирішальному поєдинку наші хлопці поступилися росіянам – 11:21.

Про це повідомляє Федерація баскетболу України.

Українці першими провели результативну атаку. У жорсткій боротьбі росіянам вдалося захопити перевагу, змушуючи українців наздоганяти.

На екваторі ігрового часу перевага росіян вперше зросла до чотирьох очок. Суперники стали частіше кидати з-за дуги, то ж згодом різниця сягнула шести очок.

До останніх секунд на майданчику продовжувалася жорстка боротьба. Однак нашій команді так і не вдалося переломити перебіг поєдинку. У підсумку збірна України здобула срібні медалі.

Чемпіонат світу U-23

6 жовтня. Чоловіки

Фінал

Росія - Україна 21:11

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