Прометей здобув дебютну перемогу в українській Суперлізі

Господарі проявили характер

Джерело - Чемпіон.

У матчі першого туру української Суперліги Прометей вдома переміг БК Запоріжжя

Проваливши першу чверть матчу гравці Прометея змогли переломити хід гри. До перерви відіграли три очки. А от у третій та четвертій чвертях відповідно господарі виграли з перевагою у сім та вісім очок. То ж Прометей здобув дебютну перемогу у Суперлізі.

Чемпіонат України - Суперліга

Чоловіки

1 тур, 28 вересня

Прометей - БК Запоріжжя 98:89 (18:27, 27:24, 24:17, 29:21)

Раніше, у Києві презентували чемпіонат Суперліги Парі-Матч.

Нагадаємо, Прометей виграв Меморіал Гаврилова.