Прометей здобув дебютну перемогу в українській Суперлізі

Джерело - Чемпіон.
У матчі першого туру української Суперліги Прометей вдома переміг БК Запоріжжя
Проваливши першу чверть матчу гравці Прометея змогли переломити хід гри. До перерви відіграли три очки. А от у третій та четвертій чвертях відповідно господарі виграли з перевагою у сім та вісім очок. То ж Прометей здобув дебютну перемогу у Суперлізі.
Чемпіонат України - Суперліга
Чоловіки
1 тур, 28 вересня
Прометей - БК Запоріжжя 98:89 (18:27, 27:24, 24:17, 29:21)
Раніше, у Києві презентували чемпіонат Суперліги Парі-Матч.
Нагадаємо, Прометей виграв Меморіал Гаврилова.