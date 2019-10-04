Черкаські Мавпи здолали Харківських Соколів у неймовірному матчі

Переможець визначився в овертаймі

Джерело - Чемпіон.

У матчі другого туру української Суперліги Харківські Соколи на виїзді програли Черкаським Мавпам.

Провівши впевнено першу половину матчу черкаська команда після перерви "зникла". Гостям вдалося переломити хід зустрічі і у середині четвертої чверті зрівняти рахунок. Далі гості пійшли у відрив, а черкаська команда змогла вирівняти гру. Господарі вели у рахунку 95:93, але на останніх секундах гості перевели гру в овертайм. В останньому гості зробили ривок 5:0. Черкаська команда проявила характер і відігралися -7:7. І на останній хвилині овертайму гсоподарі вирвали перемогу.

Чемпіонат України - Суперліга

Чоловіки

2 тур, 4 жовтня

Черкаські Мавпи - Харківські Соколи 104:102 (33:27, 27:21, 12:19, 23:28, 9:7)

Раніше, Запоріжжя перемогло Миколаїв.

Нагадаємо, у першому турі Суперліги Запоріжжя програло Прометею.