Черкаські Мавпи здолали Харківських Соколів у неймовірному матчі

Джерело - Чемпіон.
У матчі другого туру української Суперліги Харківські Соколи на виїзді програли Черкаським Мавпам.
Провівши впевнено першу половину матчу черкаська команда після перерви "зникла". Гостям вдалося переломити хід зустрічі і у середині четвертої чверті зрівняти рахунок. Далі гості пійшли у відрив, а черкаська команда змогла вирівняти гру. Господарі вели у рахунку 95:93, але на останніх секундах гості перевели гру в овертайм. В останньому гості зробили ривок 5:0. Черкаська команда проявила характер і відігралися -7:7. І на останній хвилині овертайму гсоподарі вирвали перемогу.
Черкаські Мавпи - Харківські Соколи 104:102 (33:27, 27:21, 12:19, 23:28, 9:7)
Раніше, Запоріжжя перемогло Миколаїв.
Нагадаємо, у першому турі Суперліги Запоріжжя програло Прометею.