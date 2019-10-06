Збірна України зіграє проти росіян у фіналі чемпіонату світу

Суперники відкрили рахунок в матчі та жорстким пресингом змусили українців добре працювати, аби наздогнати

Джерело - Федерація баскетболу України.

Чоловіча збірна України U-23 перемогла команду Нідерландів у півфіналі чемпіонату світу з баскетболу 3х3 у китайському Ланьчжоу – 19:9.

Про це повідомляє Федерація баскетболу України.

Суперники відкрили рахунок в матчі та жорстким пресингом змусили українців добре працювати, аби наздогнати. Згодом наші хлопці таки перехопили ініціативу та вийшли вперед.

Втім до середини ігрового часу суперники вирівняли гру. У відповідь українці додали агресії та знову вийшли вперед.

За хвилину до кінця ігрового часу збірна України мала вже 6 очок переваги. Наші хлопці в заключних атаках уже на куражі добили суперника.

Чемпіонат світу U-23

6 жовтня

Чоловіки. 1/2 фіналу

Нідерланди – Україна – 9:19

У фіналі збірна України зіграє проти росіян, які у півфіналі перемогли Сербію – 21:17. Початок фіналу о 15:05.

Нагадаємо, Черкаські Мавпи здолали Харківських Соколів у неймовірному матчі.

Раніше у першому турі Суперліги Запоріжжя програло Прометею.