Збірна України зіграє проти росіян у фіналі чемпіонату світу

Джерело - Федерація баскетболу України.
Чоловіча збірна України U-23 перемогла команду Нідерландів у півфіналі чемпіонату світу з баскетболу 3х3 у китайському Ланьчжоу – 19:9.
Про це повідомляє Федерація баскетболу України.
Суперники відкрили рахунок в матчі та жорстким пресингом змусили українців добре працювати, аби наздогнати. Згодом наші хлопці таки перехопили ініціативу та вийшли вперед.
Втім до середини ігрового часу суперники вирівняли гру. У відповідь українці додали агресії та знову вийшли вперед.
За хвилину до кінця ігрового часу збірна України мала вже 6 очок переваги. Наші хлопці в заключних атаках уже на куражі добили суперника.
Нідерланди – Україна – 9:19
У фіналі збірна України зіграє проти росіян, які у півфіналі перемогли Сербію – 21:17. Початок фіналу о 15:05.
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Раніше у першому турі Суперліги Запоріжжя програло Прометею.