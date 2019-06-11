Нападник Голден Стейт Ворріорз Кевін Дюрант отримав травму під час 5-ї гри фінальної серії НБА проти Торонто.
Про це повідомляє ESPN.
Кевін Дюрант отримав травму у другій чверті матчу проти Торонто. Після чого покинув паркет за допомогою членів своєї команди.
Як стало відомо, у КейДі лікарі діагностували травму ахіллового сухожилля. Термін відновлення складе 4-7 тижнів. У зв’язку із цим нападник пропустить фінальну серію НБА.
Нагадаємо, Голден Стейт вигриз перемогу в Торонто у 5 грі фіналу.
Раніше повідомлялося, що нападник Голден Стей вибув до кінця сезону через травму.
Джерело - xsport.ua.