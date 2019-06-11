Стала відома дата повернення форварда Голден Стейт Ворріорз Кевіна Дюранта на паркет

Нападник Голден Стейт Ворріорз Кевін Дюрант отримав травму під час 5-ї гри фінальної серії НБА проти Торонто.

Про це повідомляє ESPN.

Кевін Дюрант отримав травму у другій чверті матчу проти Торонто. Після чого покинув паркет за допомогою членів своєї команди.

Як стало відомо, у КейДі лікарі діагностували травму ахіллового сухожилля. Термін відновлення складе 4-7 тижнів. У зв’язку із цим нападник пропустить фінальну серію НБА.

Нагадаємо, Голден Стейт вигриз перемогу в Торонто у 5 грі фіналу.

Раніше повідомлялося, що нападник Голден Стей вибув до кінця сезону через травму.

Джерело - xsport.ua.