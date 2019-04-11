Керівництво Міннесоти планує почати пошук нового президента з баскетбольних операцій.
Про це повідомляє ESPN.
Також в клубі планується реформація структури клубу. Згідно з новим планом генеральний менеджер підпорядковуватиметься президенту.
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Варто зазначити, що генеральний менеджер команди Скотт Лейден і головний тренер колективу Райан Сондерс збережуть свої посади.
Нещодавно Джонсон покинув пост президента Лейкерс
Нагадаємо, Лень набрав 20 очок в останньому для Атланти матчі сезону.
Джерело - Xsport.