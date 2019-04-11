Менеджер та тренер збережуть свої посади

Керівництво Міннесоти планує почати пошук нового президента з баскетбольних операцій.

Про це повідомляє ESPN.

Також в клубі планується реформація структури клубу. Згідно з новим планом генеральний менеджер підпорядковуватиметься президенту.

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Варто зазначити, що генеральний менеджер команди Скотт Лейден і головний тренер колективу Райан Сондерс збережуть свої посади.

Нещодавно Джонсон покинув пост президента Лейкерс

Нагадаємо, Лень набрав 20 очок в останньому для Атланти матчі сезону.

Джерело - Xsport.