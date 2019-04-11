Ветеран Далласа Дірк Новіцкі, не стримав сліз після ролика від Сан-Антоніо, показаного перед його останнім матчем в кар'єрі.

У відео були показані основні моменти кар'єри Новіцкі і фрагменти його протистояння з уславленими гравцями Шпор в різні роки.

Нагадаємо, 40-річний німець оголосив про завершення своєї кар'єри.

За 21 рік у Маверікс Новіцкі 14 разів вибирався на Матч всіх зірок, 12 раз потрапляв в символічну збірну за підсумками сезону, отримав звання MVP сезону в 2007 році, а також ставав чемпіоном НБА і MVP фінальної серії у 2011 році.

Джерело - Чемпіон.

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