Керівник оголосив про свою відставку

Меджік Джонсон оголосив про те, що покидає пост президента Лейкерс.

Про це повідомляє ESPN.

Джонсон анонсував свій відхід перед грою з Портлендом. Головною причиною такого рішення він називає своє бажання повернутися до простішого життя, яким він насолоджувався як багатий бізнесмен і прославлений гравець Лейкерс.

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Джонсон також додав, що ще не поінформував про своє рішення власника клубу Джіні Басса і генерального менеджера Роба Пелінку.

Меджік Джонсон став президентом клубу в лютому 2017 року, прийнявши цю посаду після звільнення Мітча Капчака.

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59-річний член баскетбольного Залу слави не раз піддавався критиці за неправильний вектор розвитку клубу і невихід команди у плей-офф в нинішньому сезоні, попри підписання Леброна Джеймса минулого літа.

Нагадаємо, Лейкерс може отримати нового наставника.

Джерело - ESPN.