Олексій Лень фінальний матч сезону проти Індіани провів у стартовій п'ятірці - за 31 хвилину центровий Атланти набрав 20 очок (6 з 17 з гри, 6 з 8 з лінії штрафних), зібрав 10 підбирань, віддав 3 передачі та поставив 3 блок-шоти. Матч українець завершив з показником +13.

У матчі з Індіаною Лень оформив ювілейний 10-й дабл-дабл в кар'єрі з як мінімум 20-ма набраними очками. У 2019-му році на рахунку Олексія вже чотири таких поєдинки.

Перший сезон в Атланті Олексій Лень завершив з рекордною індивідуальною статистикою - 11,0 очка, 5,4 підбирань і 0,9 блок-шота. Українець провів 31 матч в стартовій п'ятірці, оформив 9 дабл-даблів і 9 разів набирав за гру понад 20 очок.

Атланта – Індіана 134:135 (28:35, 41:38, 34:36, 31:26)

Нагадаємо, Лень встановив рекорд результативності в НБА.

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