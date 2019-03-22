Детройт повернув з фарм-клубу Гранд-Репідс українського захисника Святослава Михайлюка.
Про це повідомляє офіційний сайт Федерації баскетболу України.
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З моменту обміну в Детройт у лютому Михайлюк зіграв за основну команду в трьох матчах, набираючи в середньому 2 очка за матч за 6,7 хвилини.
Михайлюк зможе зіграти вже 24 березня проти Портленда.
Нагадаємо, днями Михайлюк набрав 6 очок у матчі G-Ліги.
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Джерело - ФБУ.