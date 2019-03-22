Українець перевершив досягнення сезону 2015/16

Центровий збірної України й Атланти Олексій Лень встановив новий особистий рекорд за кількістю набраних очок протягом одного сезону.

Про це повідомляє Xsport.

У поєдинку проти Юти українець набрав 12 очок і тим самим довів загальну кількість за сезон до 710. Раніше його найкращим результатом було 703 очка в регулярному чемпіонаті 2015/16.

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Крім цього, перший штрафний став тисячним у кар'єрі, а оскільки був реалізованим - 700-м точним.

Днями Михайлюк заробив 6 очок у лізі розвитку.

Джерело - Xsport.