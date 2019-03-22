21 березня відбулося шість матчів регулярної першості НБА.
До вашої уваги результати та відеоогляд матчів.
Шарлотт – Міннесота 113:106 (25:25, 29:26, 27:27, 32:28)
Вашингтон – Денвер 108:113 (30:33, 23:28, 32:24, 23:28)
Атланта – Юта 117:114 (29:28, 36:26, 21:37, 31:23)
Фінікс – Детройт 98:118 (32:29, 28:29, 20:29, 18:31)
Сакраменто – Даллас 116:100 (27:29, 26:22, 31:25, 32:24)
Голден-Стейт – Індіана 112:89 (19:19, 34:24, 35:19, 24:27)
Нагадаємо, Лень встановив особистий рекорд в НБА.
Джерело - Чемпіон.