Українець провів матч за фарм-клуб Детройта

Український свінгмен Детройта Святослав Михайлюк провів матч за фарм-клуб Гранд-Репідс в G-Лізі.

У грі проти Делавера (135:144) Михайлюк провів на майданчику 26 хвилин, набрав 6 очок, зробив 2 підбирання, 1 перехоплення, 2 асисти. Також в його активі 5 фолів і стільки ж втрат.

З гри Михайлюк реалізував 3 із 9 кидків, серед них 0 з 1 триочкових.

Востаннє Михайлюк грав за Детройт 14 березня. Дебютував же за фарм-клуб на початку березня та зумів відзначитися непоганою результативністю.

Джерело - Чемпіон.