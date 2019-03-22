Команда українця здобула перемогу

Український центровий Атланти Олексій Лень взяв участь в матчі регулярного чемпіонату НБА з Ютою.

Його команда перемогла з рахунком 117:114 (29:28, 36:26, 21:37, 31:23).

Українець провів на паркеті 17 хвилин і 55 секунд. За цей час він набрав 12 очок, зробив 2 асисти, 6 підбирань і 1 перехоплення.

Лень реалізував 4 з 10 кидків, 1 з 5 триочкових.

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Джерело - Чемпіон.