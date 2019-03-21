Мемфіс обіграв Х'юстон, Філадельфія здолала Бостон. Огляд матчів НБА

Результати та огляд матчів НБА

У Національній баскетбольній асоціації зіграли чергові матчі регулярного чемпіонату.

До вашої уваги результати та огляд матчів від 20 березня

Філадельфія – Бостон 118:115 (30:39, 28:30, 27:21, 33:25)

Орландо – Нью-Орлеан 119:96 (39:25, 29:21, 30:21, 21:29)

Клівленд – Мілуокі 107:102 (32:24, 26:23, 23:34, 26:21)

Нью-Йорк – Юта 116:137 (25:39, 22:35, 32:37, 37:26)

Чикаго – Вашингтон 126:120 OT (35:28, 25:32, 25:21, 28:32, 13:7)

Мемфіс – Х'юстон 126:125 OT (38:25, 25:28, 34:25, 18:37, 11:10)

Сан-Антоніо – Маямі 105:110 (22:24, 25:38, 31:28, 27:20

Оклахома – Торонто 114:123 OT (31:39, 24:24, 23:29, 32:18, 4:13)

Портленд – Даллас 126:118 (26:17, 39:35, 36:31, 25:35)

Нагадаємо, Михайлюк набрав 6 очок в лізі розвитку.

Тим часом Харден встановив унікальний рекорд НБА.

Джерело - Чемпіон.