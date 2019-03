Харден встановив унікальний рекорд НБА

Атакувальний захисник Х'юстон Рокетс Джеймс Харден сьогодні відзначився 31 очком в матчі проти Атланта Хокс, який завершився перемогою Рокетс з рахунком 121:105.

Таким чином, лідер Х'юстона став першим гравцем в історії НБА, якому протягом одного сезону вдалося заробити 30 або більше пунктів в матчі з кожною з 29 інших команд чемпіонату.

🚀 @JHarden13 becomes the first player in @NBAhistory to score 30+ points against all 29 opponents in the same season! #Rockets pic.twitter.com/czZFuYGULH